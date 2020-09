Mig any just després de tancar els centres educatius, dilluns vinent un milió i mig d'alumnes tornaran a les aules a tot Catalunya. Un retorn tan temut com esperat. Superat l'estiu i la temporada turística, el retorn a les escoles, amb l'increment del contacte social i de la mobilitat que comporta, serà l'autèntica prova de foc per comprovar si, mentre s'espera una vacuna, podem conviure amb el virus sense confinar-nos de nou tots a casa.

Els centres s'han hagut de repensar per complir les mesures de seguretat i prevenció de la covid-19. L'escola on aniran els nostres infants i joves a partir de dilluns no serà la mateixa del mes de març: les entrades i sortides seran esglaonades, no entraran per les mateixes portes, hauran de portar mascareta, els prendran la temperatura i no es podran barrejar amb els companys d'altres cursos... Un peatge car però ínfim si ho comparem amb la necessitat de recuperar el fil de l'aprenentatge i sobretot la socialització tan necessària que l'escola els aporta.

Que el retorn a les aules sigui un èxit depèn de tota la comunitat educativa. El departament d'Educació hauria de posar els recursos humans i materials necessaris i les famílies responsabilitzar-nos de respectar les mesures. Ara sí que ja comença el compte enrere per a la prova de foc.