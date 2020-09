El mite de «Terra baixa» i la covid

Tota convençuda, una amiga que viu a Barcelona, casada i amb dues nenes, em va dir que estava farta de veure aglomeracions i que tenia decidit anar-se'n a un poble aïllat, i considerava la possibilitat de viure a la Coma i la Pedra o a Castellar de n'Hug. Com que sé de quin peu calça, li vaig recomanar algun municipi ben connectat amb Barcelona. Que no calia, per un rampell –per molta por que faci el virus–, anar a un poble que és a més de mitja hora de la capital de comarca. Ep! Que tinc coneguts a Castellar de n'Hug, hi viuen la mar de bé i els envejo perquè des de la finestra de casa tenen unes vistes increïbles. També hi han anat a viure joves, pocs, arran d'una decisió madura i meditada perquè un dia van decidir construir un projecte de vida al poble. També sé d'una família que tenien una segona residència a Vallcebre i que s'hi van instal·lar a l'inici de la pandèmia perquè teletreballaven, i és clar que la covid va ser l'excusa per complir els seus somnis. Però, no fotem, ni que el virus hagués reescrit Terra baixa, d'Àngel Guimerà. L'amiga va visitar alguns pobles i no li sortien els comptes per pagar el lloguer, el menjar i la benzina per anar amunt i avall. Fer la compra de la setmana significa perdre el temps a desplaçar-se a una ciutat amb supermercats. Total, que es queda a Barcelona.