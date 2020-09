Guanyar de més de deu gols

L a Federació Catalana de Futbol (FCF) ha anunciat aquesta setmana que en els partits de futbol7 (categories prebenjamí, benjamí i aleví) no es tindran en compte resultats amb diferències superiors als deu gols i, per tant, no seran acumulats en les corresponents classificacions. Tot i que ara mateix els clubs estan centrats en si la pandèmia del coronavirus permetrà iniciar o no les competicions a partir del proper mes d'octubre, i es discuteix fins i tot si són oportunes les activitats extraescolars com és en aquest cas el futbol, per evitar possibles contagis, sorgeix de nou el debat entre la formació i la competició en els nens i nenes. Hi ha opinions i teories per a tots els gustos i segurament el més escaient és trobar un equilibri entre, penso jo, aquestes dues finalitats. Els nens s'han de formar, és clar, però potser no n'hi ha prou, i també necessiten, per treure rendiment dels valors reals de l'esport, una certa competitivitat, això sí, sana, i amb les normes reguladores que faci falta. És evident que guanyar o perdre un partit per més de deu gols de diferència no serveix per res, ni per a l'equip que guanya, ni per al que perd, com tampoc es pot considerar gaire efectiu jugar per jugar, malgrat que la competició ha de créixer de nivell a mesura que l'esportista avança en edat. Des de fa anys, als Jocs Escolars no es permeten marcadors engruixits, encara que jo entenc que el nen/a, malgrat que no quedi reflectit finalment un resultat exagerat en contra del seu equip, sap perfectament què ha passat en aquell partit.