Amb el cor a la mà

Mirem-ho per la banda poètica: dur el cor a la mà és millor que clavar cops de colze. Però no és per motius poètics sinó epidemiològics que el director de l'Organització Mundial de la Salut desaconsella saludar-se amb els colzes, un gest de moda que obliga els propietaris de les articulacions a violar la distància de seguretat. Per això Tedros Adhanom Ghebreyesus insisteix a prescindir d'aquest invent i substituir-lo per altres salutacions compatibles amb els dos metres de separació. A ell, segons explica, li agrada posar-se la mà al pit mentre diu «bon dia» o «tant de gust».



Hem adoptat la salutació colzera perquè implica una certa tactilitat, però extremadament forçada. Per fer això seria millor tornar a encaixar les mans, això sí, ben fregades amb desinfectant tant abans com després, o cobertes amb uns guants barats de fruiteria que llençaríem tot seguit (si sabéssim on). Fins a la irrupció del nou hàbit, la utilitat dels colzes en les relacions interpersonals ha estat sovint agressiva. És cert que els podem enllaçar tot cantant l'Hora dels adeus, posem per cas, o per travar una barrera humana, però quan fem anar els colzes entre la multitud és per obrir-nos pas tot desplaçant els altres. El diccionari de sinònims i frases fetes de Maria Teresa Espinal defineix «a cops de colze» com «emprant mitjans violents», i cita aquest exemple de Raspall i Martí: «Sempre ha estat molt ambiciós i s'ha obert camí a cops de colze, sense tenir cap mirament a ningú». Si ens hi fixem, en la nova salutació alcem el braç d'una manera que indica qualsevol cosa excepte cordialitat; més aviat és un gest de preparació per a l'atac o la defensa.



Tot i que, ben mirat, moltes de les encaixades que abans de la pandèmia presenciàvem cada dia eren tan hipòcrites que s'haurien pogut substituir tranquil·lament per una agressiva topada de colzes, o per aquell xocar de guants amb què els boxadors se saluden abans de començar a estomacar-se. A l'edat mitjana, la mà estesa significava que no s'utilitzaria per desembeinar l'espasa. Ara pot voler dir que t'escalivaré de seguida que badis.