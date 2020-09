Torrades amb allioli a Venus

Un col·lega s'ha equivocat i ha escrit sobre el descobriment de «fosfatina» a l'atmosfera de Venus. El que realment s'hi ha detectat és fosfina, que podria indicar (o no) l'existència actual o passada de microorganismes. La fosfina és un gas de fòsfor i hidrogen, i diuen que fa molta pudor d'alls, pot explotar en contacte amb l'aire i és extremadament tòxic. En canvi, la fosfatina va ser un complement alimentari amb fosfat de calç que es presentava en pols per fer-ne farinetes. Com que la llengua la creen els parlants, els del castellà van inventar-se l'expressió «hecho fosfatina» com a equivalent d'«hecho polvo» o «molido». El que en català seria «fet una coca».



Dilluns, la presència de fosfina a Venus va ser rebuda amb joia als mitjans, atabalats perquè l'inici del curs escolar no havia causat la fi del món, ni tan sols un caos raonable que justifiqués l'alarmisme de les setmanes anteriors, fins a l'extrem que va caldre sumar una escola tancada per una invasió de vespes, i dos mestres absents per burocràcia crònica, per donar volum a allò que la covid no inflava. No cal patir, ja arribaran els contagis, només cal concedir una mica de temps al virus perquè faci la seva feina; mentrestant, la fosfina va salvar una jornada informativa sense gaires més atractius que els sempre curiosos laberints conceptuals d'Artur Mas, segons el qual el fet que Puigdemont s'hagi separat del PDeCAT «pot portar a la separació».



L'any 1877 l'astrònom italià Schiaparelli va enfocar un telescopi a Mart i va veure-hi unes formes lineals que va anomenar «canals». Tres dècades després, el nord-americà Lowell va dir que eren infraestructures construïdes per éssers intel·ligents. D'aquí arrenca tota la ficció sobre els marcians, que no va pas deixar de créixer quan va demostrar-se que els famosos canals eren il·lusions òptiques. Sense aquell error potser la literatura fantàstica hauria buscat les amenaces alienígenes a Venus. De moment, hi han trobat pudor d'alls: per alguna cosa es comença. Darrere dels alls hi deu haver torrades, allioli i restaurants de carn a la brasa. Som-hi.