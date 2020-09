Follet: del mur a la pandèmia

El 1989, el mateix any que cau el mur de Berlín i l'aiatol·là Khomeini fa una crida als musulmans per assassinar Salman Rushdie per la novel·la Els versos satànics, l'escriptor gal·lès Ken Follet publica Els pilars de la Terra. Aquest 2020, any de pandèmia, Follet ha presentat mundialment i per videoconferència la preqüela d'una saga convertida en un fenomen editorial que ha venut 43 milions d'exemplars a tot el món. A l'Estat espanyol, amb sis d'aquests milions, s'ha situat com la novel·la més llegida del país.

Follet rememorava la primera editorial espanyola a qui va presentar Els pilars de la Terra i que la va rebutjar perquè era molt llarga sense amagar la satisfacció que li produïa, 31 anys després, saber que és el llibre més venut. Jo imagino, encara ara, la cara d'aquell editor que es va deixar perdre el llibre de la seva vida. I amb milions i amb l'èpica ballant pel cap, vaig recordar una peculiar enquesta que vam fer en el suplement de Sant Jordi d'aquest diari. Era l'abril del 2007 i vam demanar a lectors d'1 a 100 anys el seu llibre preferit. Ho endevinen? Sí, Els pilars de la Terra va sortir al capdamunt d'un rànquing al costat de Tolkien, Falcones, Cercas, Cabré, Sorribas, Auster, Brown, Asimov, Eco, la Bíblia i les pàgines del Patufet. I diria que, si la féssim ara, Follet continuaria tant en forma com el 1989.