No saps on va ni d'on ve, ni què fer

Que un dia les autoritats pertinents anunciïn que es permetrà més capacitat als equipaments culturals -que bona falta fa la cultura perquè és un bàlsam per a l'ànima, però posem-hi sentit comú-, i el mateix dia també autoritats pertinents diguin que hem d'abaixar el ritme social perquè no anem bé, no quadra. Com quedem? Tampoc no quadra que el Govern anunciï que rumia tornar a tancar els parcs infantils –pobra canalla, sempre acaben rebent– i en canvi les terrasses estiguin plenes a vessar un dissabte o un diumenge a la tarda. Eps, que molt bé pels restauradors, però quina culpa en tenen els nanos? És clar, un parc infantil no dona. O que el president Torra plantegi un possible confinament de la Cerdanya i surtin de Salut Pública dient que de moment no fa falta. El coronavirus té això. Genera contradiccions, perquè no saps per on va ni d'on ve ni gaire què fer. Una mica com l'actual situació de l'independentisme, vaja. Fins i tot entre els experts hi ha discrepàncies. Hi ha qui albira un veritable cataclisme o els que pensen que en sis mesos tot canviarà. Més. Jo no sé si Madrid s'hauria de confinar o no, però si el ministeri de Sanitat aconsella que és millor que no se surti de casa si no és del tot imprescindible, vol dir que alguna cosa no va bé però que no hi ha pebrots de confinar.