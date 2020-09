Gràcies, Ricard Codina. Mobilitat.bergueda.cat és el portal que ha creat aquest jove gironellenc perquè els soferts usuaris del transport públic del Berguedà sobrevisquin a l'experiència. Aquesta eina permet coses estranyíssimes, com saber l'hora que surten i arriben els busos dels pobles de la comarca, quantes línies hi ha, on van i quan i com s'ha de fer per anar d'un lloc a un altre amb transport públic. Flipant. Ja fa uns quants dies que els bergistans vam aparcar els car-ruatges, però al Berguedà el transport públic mai ha brillat per la seva eficiència. En l'era de la tecnologia és una paradoxa colossal que una de les principals rèmores del transport públic sigui l'accés fàcil a informació fiable més enllà d'un paperet imprès amb taules de freqüències horàries. Desxifrar els jeroglífics que hi apareixen esculpits requereix un màster, una lupa i molta fe. Però ara (al·leluia!) tot això ha canviat perquè un noi de Gironella, apassionat pel transport públic, que sap que pot ser una eina molt útil, ha donat gratis al Consell aquest portal perquè tothom sàpiga on anar i com sense fer-se mal. Estic emocionada: la fuga de cervells berguedans és un procés reversible. El del Ricard va i ve de Barcelona a Gironella –amb transport públic–, pensant com fer més fàcil la vida dels seus conciutadans. Gràcies, Ricard Codina.