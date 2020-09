El lamentable tren de Lleida

El Govern català encar-regarà a la seva pròpia companyia ferroviària, FGC, que gestioni els trens entre Manresa i Lleida a partir del 2024. Renfe ha replicat preguntant-se per què cal esperar quatre anys a millorar el servei si ells podien fer-ho de seguida. Vistos els antecedents, més que irònica és una resposta cínica. Ens volen fer creure que arreglaran en dos dies allò que han deixat ensorrar durant dècades?



El conseller Calvet ha explicat a Lleida que els serveis diaris amb Manresa passarien de tres a cinc en cada sentit. Més freqüència, i això està bé, però la freqüència és només un dels problemes de la línia. El principal és l'excessiva durada del viatge, i per solucionar aquesta part cal incidir en un element que no forma part de l'equació: la infraestructura. Les vies, les catenàries, els ponts i túnels, la senyalització. Tot això no és de Renfe sinó d'Adif, i ho continuaria sent després del canvi d'operador. De fet, tant Adif com Renfe pertanyen al ministeri espanyol de Foment, i ves a saber si no els vidrà la temptació de fer quedar malament el nou operador.



FGC té prestigi pel bon funcionament de la línia del Vallès, puntual i fiable, però en aquest cas la companyia ho controla tot: les vies, les estacions i els trens. No passaria el mateix a la de Lleida.



No són els trens, perquè els actuals podrien córrer més, sinó el traçat i l'estat de la infraestructura el que alenteix el trajecte i fa que duri gairebé dues hores, amb una velocitat mitjana de 60 km/h. L'alternativa en cotxe, per l'Eix Transversal, suposa poc més d'una hora de viatge. Si no es milloren les prestacions de les vies, és igual quin tren s'hi posi al damunt.



Naturalment, el conseller Calvet pot exigir al Govern espanyol que Adif faci les inversions necessàries en els 118 quilòmetres de línia ferroviària que separen l'estació Lleida-Pirineus de la manresana estació del Nord. Per exigir rai la Generalitat no quedarà. Que li facin cas ja és una altra cosa. Al capdavall, si està anunciant l'adjudicació del servei als FGC és justament perquè ni Adif ni Renfe no han donat mai fins ara una resposta satisfactòria.