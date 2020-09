Torra, un altre president escapçat

No tenia pensat venir a Madrid, però ja que Torra ha dit que no recomana fer-ho, he agafat i he dit 'pa Madrid' i, a més, hi he vingut amb la filla petita». Frases com aquesta del president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, al programa La Sexta Noche de dissabte –però que també podrien ser d'un cunyat fent el caliquenyo a la terrassa d'un bar– defineixen a la perfecció el que per a molts polítics espanyols és la figura de Quim Torra, l'ase dels cops. La paraula del president destituït per desobedient (posat a dit pel president destituït per sediciós, que a la vegada va ser posat a dit pel president dels ordinadors del 9-N) ha estat considerat sempre, digués el que digués, una calamitat. Encara que fos, per exemple, recomanar no viatjar a Madrid el mateix dia que el ministre de Salut demanava als madrilenys no sortir de casa. Ai, ell, l'insolidari. A la capital necessiten permanentment un rostre que representi l'independentisme a qui escarnir, un cap per escapçar com si darrere seu tot l'arbre caigués; premissa de Sáenz de Santamaría, per cert, que no s'acaba de fer mai realitat. Per això, després d'un cap en fa falta un altre. I cert és, també, que Torra, amb la pancarta, va servir el seu en safata. Però fa basarda mirar enrere i veure que només Maragall i Montilla són els únics presidents que no han tastat la justícia espanyola.