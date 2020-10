La presidenta i el becari

La penúltima atzagaiada de Díaz Ayuso (l'última és desdir-se del que ha dit) va ser infantil: exigir que s'estenguin a totes les comunitats els criteris que aconsellen, des de fa bastants dies, aplicar radicals limitacions de mobilitat a Madrid: «Si jo no em puc moure que tampoc no es moguin els altres». Així equiparava les mesures sanitàries a un càstig arbitrari i no a una necessitat objectiva de la població a la qual es deu. Seria raonable avaluar si les restriccions són necessàries i beneficioses per a la salut dels madrilenys; en cas afirmatiu les hauria de desitjar tant si s'apliquen també a d'altres com si no, i en cas contrari simplement les hauria de rebutjar, perquè ja se sap què passa amb el mal de molts. En lloc d'això fa com aquell nen que es nega a prendre's la medicina amargant i diu a la mare: «Si és tan bona, per què no te la beus tu?». I per acabar l'enrabiada la mare se n'empassa una cullerada sense saber si li pot fer mal. Però Ayuso no és cap criatura, i la seva rebequeria és perversament calculada. Utilitza la crisi com un escenari de confrontació amb el Govern espanyol de cara a les seves aspiracions polítiques, que passen per assaltar un dia o altre el lideratge del PP estatal quan Casado faci figa. Per això no deixarà de posar obstacles a les propostes del ministre Salvador Illa, per molt predisposat a l'entesa que aquest es mostri.

Bankia –El Tribunal Suprem va determinar l'any 2016 que el fullet oficial de sortida a Borsa de Bankia contenia «greus inexactituds» que en cas de no ser-hi, és a dir, si les informacions haguessin estat exactes, haurien «dissuadit els petits inversors de realitzar la inversió». Aquesta resolució va obrir la porta que milers de petits accionistes recuperessin els seus diners. El Suprem és un tribunal més important i superior (com el seu nom indica) a d'altres com l'Audiència Nacional, però aquesta diu que a Bankia no s'ha demostrat que ningú cometés delicte. Es veu que el famós fullet es va redactar tot sol, o el va fer un becari anònim. Aquí no passa res i tots a casa. Ha vist el que diuen les enquestes sobre el prestigi social de la Justícia espanyola?