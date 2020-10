Una Renfe sense gossos ni bicis

En les últimes setmanes, a la plaça de l'Estació de Puigcerdà i davant l'estació de Ribes de Freser, s'hi ha establert una rutina. Diversos autocars, grans i petits, esperen els viatgers de la Renfe que es desplacen per la línia R3 ja sigui per anar cap a Barcelona o cap a la Cerdanya. Com en totes les estacions, i encara més en les d'entorns de muntanya, l'estació de tren atrau viatgers de totes les edats i àmbits socials. N'hi ha que van sense equipatge, amb bosses de mà, maletes, motxilles, bicicletes o gossos. Des de l'inici de les obres dels túnels entre el Ripollès i la Cerdanya, i fins al final previst per al mes de febrer, els autocars fan el servei entre Puigcerdà i Ribes de Freser. L'enllaç per carretera suposa un petit entrebanc logístic que els viatgers assumeixen amb resignació, per bé que el trajecte en tren acostuma a agradar més perquè dona més llibertat de moviments i permet una millor observació del paisatge. Els responsables del servei, però, han imposat dues restriccions en el trajecte en autocar. No hi poden pujar ni gossos ni s'hi poden carregar bicicletes. Una d'aquelles mesures que evidencia que el prestador del servei mira pel negoci sense que el preocupi la necessitat del qui utilitza el servei. La Cerdanya és un destí ideal per recórrer en bicicleta o passejar-hi amb l'animal de companyia. O ho era.