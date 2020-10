Atraccions i covid

La llarga llista d'actes i activitats que han caigut del calendari per culpa de la covid també incorpora a Manresa les atraccions de la Fira de Sant Andreu, que no vindran enguany. Els firaires, que van protestar molt quan els van traslladar de l'avinguda Francesc Macià als Trullols però ja havien donat per bo aquest espai, es neguen a instal·lar-se a l'entorn del Palau Firal, on l'Ajuntament els volia traslladar per tal de tenir la capacitat de controlar l'accés i, per tant, l'afluència. Els responsables de les atraccions coneixen el seu negoci millor que ningú i si ells diuen que en aquell punt -n'hi ha una experiència prèvia negativa- no es pot fer negoci, deu ser així. Però també és un fet que tant les parades de tir, tómboles i aneguets al Passeig com les atraccions grans als Trullols creen un flux de gent en el qual és molt difícil evitar les acumulacions, i possiblement no afavoreixen el capteniment més idoni per a la prevenció del contagi. I aquesta ha de ser, precisament, la prioritat. Serà una llàstima per a la ciutat, una pèrdua per als empresaris i una decepció per als aficionats a aquest tipus d'entreteniment, però la prevenció ha de prevaldre.