Hilari Raguer, monjo, historiador i independentista

Ha mort el P. Hilari Raguer, monjo de Montserrat, un home bo i amb una fina ironia i un reconegut especialista de la guerra civil.

Nascut l'11 d'agost del 1928, el P. Hilari va estudiar a l'escola Blanquerna, mixta i molt avançada, que, com ell reconeixia anys més tard, «em va marcar profundament». El P. Hilari va estudiar Dret en «una universitat militaritzada» i va pertànyer al grup antifranquista «Torras i Bages». Va entrar a Montserrat el 1954, va fer la professió simple un any després i la solemne el 1958 i va ser ordenat prevere el 1960. Per la seva trajectòria com a historiador, amb llibres sobre Carrasco i Formiguera, el general Batet o la UDC, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2014 i la Medalla d'Honor de la Universitat de Barcelona el 2016.

Amb el seu llibre, Ser independentista no és cap pecat, el P. Hilari exposava la seva visió d'una Catalunya independent. Com deia el P. Hilari, «en general la societat catalana ha estat independentista des del 12 de setembre del 1714» i, com afirmà després de l'octubre del 2017, «la novetat del procés són dues coses: primera, que hem perdut la por de dir que som independentistes, i segona, que ho veiem factible». Com manifestava el P. Hilari, «una Catalunya independent no agrada al Vaticà, però hi negociaran», de la mateixa manera que el Vaticà va negociar amb els polítics dels països sud-americans que s'independitzaren de l'Estat espanyol. El P. Hilari tenia la confiança «que en un termini més aviat curt, Catalunya serà independent», cosa que no ha pogut veure.

El P. Hilari va decidir fer-se monjo «a la presó de Montjuïc, sota un procés sumaríssim». Com deia el P. Hilari, «parlar de Montserrat és parlar de la història contemporània de Catalunya». Pel que fa a la seva entrada a Montserrat, deia: «A mi em va agradar des de l'inici la vida monàstica. A més, personalment, per a mi estar a Montserrat té un component cultural i nacional importantíssim. És un símbol de país». Amb humilitat reconeixia que «els monjos no som àngels, som persones que necessitem més coses que la vida monàstica i Montserrat ens ho ofereix. Música, cultura, pensament, comunitat».

Interessat per la conservació del planeta, el P. Hilari reconeixia que «en la lluita contra el canvi climàtic no s'hi ha fracassat, simplement perquè no ens hi hem posat mai. Si no funciona ni les Nacions Unides... que havien de garantir la pau».

D'una gran senzillesa en el tracte i alhora amb una gran cultura, el P. Hilari creia que «l'humanisme ens pot ensenyar no a predicar sinó a debatre, al marge de la fe de qui parla o escolta».

Home intel·ligent i amb una conversa molt interessant, doctor en Dret i llicenciat en Teologia Bíblica, el P. Hilari Raguer ha estat un home d'una gran cultura i alhora un monjo senzill i humil, fidel a la pregària i al servei que li era encomanat.