Si no fos cert, seria un gag de La Trinca

Avegades, la diferència entre el drama i la comèdia simplement recau que un fet sigui cert o no. Imaginin-se que els explico, com si fos una ficció, la història de la parella d'un conegut productor de televisió, antic membre d'un trio humorístic que feia cançons satíriques, que intenta assassinar aquest conegut magnat de la producció audiovisual tot injectant-li grans dosis d'insulina en una mansió plena de càmeres al seu interior. Però el productor no mor i acaba en coma, i en despertar no para de dir que la dona l'ha intentat matar. La dona, investigada per la policia, viu com d' okupa en aquesta casa de luxe, i no només intenta cobrar un xec fals de la seva parella, sinó que contracta els serveis d'un escort llatinoamericà per a les seves festes sexuals, i que aquest acaba vivint a la casa, on també s'instal·la l'exparella d'aquest treballador sexual –per recuperar les seves joies i altres pertinències–, la mare del noi i que, de no se sap on, arriba una dona amb perruca. El magnat productor, a més, veu, estupefacte, tota aquesta escena en directe per una pantalla des d'una altra casa que té a Canet de Mar, i veu com la policia arresta l' escort. Si no fos veritat, podrien ser gags de La Trinca, però és la història real d'un dels seus membres, Josep Maria Mainat, i alguns d'aquests fets són constitutius de delicte.