Encara que amb un cert retard respecte a altres temporades, el futbol català (també de futbol sala) s'ha posat en marxa aquest cap de setmana en una bona part de les categories tant sèniors com de base Una temporada que, de segur, estarà marcada per la pandèmia del coronavirus, com també va influir al final de la passada, i de quina manera, tenint en compte que les lligues no es van poder acabar. La Federació Catalana de futbol va publicar aquesta setmana passada els protocols que han de seguir els clubs, els jugadors, els entrenadors i el públic perquè el risc de contagi sigui el menor possible al voltant del futbol perquè, per tant, la incidència del virus en les diferents competicions estigui en tot moment controlada, malgrat sembla clar que s'hauran d'ajornar partits tot sovint. Una de les novetats agredolces d'aquesta nova campanya és la presència històrica del Solsona a Primera Catalana. Agredolça perquè el conjunt solsoní no pot jugar a casa seva, i ho haurà de fer a Cardona. El motiu, un mur que des del maig amenaça de caure entre l'institut Francesc Ribalta i el camp municipal de Solsona. Han passat gairebé cinc mesos i el problema, lluny de resoldre's, continua encallat, en espera que siguin licitades les obres per part de la Generalitat. Ja diuen que amb les coses de palau val més asseure's. I és així. Mentrestant, un club i els seus socis i aficionats no poden gaudir de la millor manera d'una categoria mai vista, i sembla que va per llarg. Diuen que fins a la primavera...