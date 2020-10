El virus també vota

Falta un mes per a les eleccions clau per al planeta i la maleïda covid hi pot donar una empenta decisiva. Cap al precipici, potser. Donald Trump està a punt de sortir de l'hospital, si no ho ha fet ja quan llegeixin aquestes línies. I pot fer-ho reforçat per la superació d'un virus que ja ha deixat més d'un milió de morts arreu del món. De moment, el president dels EUA assegura haver superat la malaltia. Que es troba bé i que ningú no ha de témer allò que no l'ha pogut vèncer. La seva experiència amb el coronavirus pot donar-li un impuls decisiu per endur-se la renovació a la Casa Blanca, si és capaç de convèncer (no li costarà gaire, hem de témer) els seus electors fidels i els que encara dubten de la qualitat del seny del president que això del coronavirus és, efectivament, un encostipadet que no ha de fer por i que ni de bon tros és el diable que la ciència (l'enemiga dels que tenen una visió irracional del món) ha demostrat amb penoses dades damunt la taula. Només si Trump presentés alguna seqüela preocupant de la covid podria veure's afectada la seva imatge per renovar el càrrec. El proper mes de novembre es dirimeix un moment decisiu en la nostra història comuna. Trump pot acabar d'enfonsar un present que ja exhibeix símptomes de ruïna. Però ja ho saben: tot és cosa dels americans. Com gairebé sempre.