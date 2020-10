Les xarxes ens han dotat d'una aparença de poder popular i l'estem exercint amb un esperit inquisitorial digne del millor Torquemada. És sabut que els humans, agafats d'un en un, som generalment de bona pasta, però des de l'antigor més remota exhibim una forta tendència a la crueltat quan ens agrupem en llopades. El bon jan es transforma en una bèstia depredadora quan se l'enquadra en una tropa i se'l forneix amb una arma. Ara la universalitat digital ens ha submergit en un estat de llopada permanent pel qual saltem d'un aplec de devoradors a un altre, clavant queixalades a les víctimes de torn. I en fer-ho ens sentim molt poderosos. Ens pensem que manem.



L'alcalde de Manlleu ha dit que plegava perquè van filmar-lo en estat d'embriaguesa i el vídeo ha començat a circular per les xarxes. S'ha argumentat que no n'hi ha per tant, i que si tothom que una tarda ha abusat de l'alcohol quedés inhabilitat per sempre tindríem problemes per trobar bons governants. Però l'alcalde sap que aquest cigró a la sabata el faria anar sempre coix. Un alcalde pren sovint decisions que no agraden a tothom –governar també és això–, i als perjudicats els faltaria temps per ressuscitar la filmació i inventar bromes cruels, o amenaçar de fer-ho, amb la seguretat que el llop que portem a dins reenviaria el missatge sense parar, fins l'infinit i més enllà.



I mentre exercim aquest poder inquisitorial i enviem a la foguera els qui s'excedeixen un dia amb el mam, amb la inobservança del reciclatge o amb qualsevol altre precepte, els que manen de veritat es freguen les mans i ordenen les nostres vides. Són persones i corporacions que no passen l'escrutini de la valoració pública en unes eleccions. Entre aquests poderosos es troben, justament, els amos de les xarxes digitals que ens mantenen entretinguts. Cada cop que ens tornem llopada i clavem una mossegada, convençuts d'estar exercint la democràcia popular de la massa, sona un «piticlinc» en el comptador d'ingressos dels qui exerceixen el poder de veritat. Ens tenen controlats i ens espremen sense manies.