No sé si fa més por el virus o Trump

No heu de tenir por del coronavirus. No deixeu que us domini», ha dit el president dels Estats Units, Donald Trump, quan ha sortit de l'hospital on va haver d'ingressar a causa de la covid. Doncs ja fa mesos que ho està fent, de condicionar-nos la vida. I a ell també. Tant, que la desastrosa gestió de la pandèmia pot posar en perill la seva reelecció, que fa uns mesos semblava cantada. Diuen que li han subministrat de tot i més, però la supèrbia el supera. Jo no sé si se li ha de tenir por, però una malaltia nova i desconeguda, i remarco això de nova i desconeguda, que es calcula que ja ha causat, tirant curt, un milió de morts arreu del món, és per tenir-li, com a mínim, respecte i actuar amb prudència. Per no enganxar-la, però també per no encomanar-la. Trump i les seves tropes –aquí també n'hi ha– neguen al coronavirus el component de compromís i responsabilitat social que de cop i volta ens ha fet caure a sobre: el de no escampar-lo. La mascareta n'és l'exemple més clar. Si no en portes i agafes coronavirus, ho has triat, però si no portes mascareta i l'escampes, no tens excusa. Riem de Trump, però a l'Estat espanyol, a tomb de la situació a Madrid, assistim a un espectacle partidista obscè que si es produís a Catalu-nya hauria tingut unes conseqüències inimaginables. A mi em fa tanta por el virus com Trump.