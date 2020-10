bé, però rondeta

El conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, va posar ahir la primera pedra del primer tram de l'avinguda dels Països Catalans de Manresa, planificada des de fa dècades. Les obres que començaran ben aviat són el resultat d'una feina ingent de l'Ajuntament, tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista financer. La nova via connecta Prat de la Riba amb la carretera de Viladordis i, per tant, dona alternatives a un accés a l'autopista i millora l'accessibilitat a tot un sector de la ciutat. És una bona notícia. Tanmateix, el que es farà també és el resultat d'una cadena de renúncies habitual a Manresa. L'avinguda havia de ser de quatre carrils, però per fer-la possible serà de dos; havia d'arribar als Trullols, i es quedarà a la meitat; i la Generalitat no en paga ni la meitat; la major part la posa Manresa a través de l'Ajuntament i d'Aigües de Manresa. El resultat no és una ronda de debò, sinó una rondeta; hauria de ser un eix vertebrador de tota l'àrea metropolitana i serà un eix de comunicació per a mitja ciutat. 4,4 milions donen per a això. Veiem arreu inversions de desenes de milions per fer grans obres. A Manresa, és diferent. Si és gran, no pot ser.