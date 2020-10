no era una nit més

Regió7 va aplegar ahir una quantitat ingent de talent i de qualitat humana a l'escenari del teatre Kursaal amb el lliurament dels premis anuals del diari. Amb el teatre tan ple com permetia l'estricta limitació de la capacitat que es va aplicar per maximitzar les precaucions anticovid, unes quatre-centes persones van ser testimonis del reconeixement de les nostres comarques a persones que han excel·lit en les seves activitats. La publicació del veredicte sempre forma una concentració de noms exemplars, però veure'ls junts damunt d'un escenari permet visualitzar allò que només podem intuir. Tanmateix, en aquesta edició el protagonista va ser la covid, que no només va motivar un homenatge als professionals de la salut de la Catalunya Central, sinó que va permetre visualitzar clarament fins a quin punt l'impacte de la malaltia és una font descomunal d'emocions. Celebrar l'acte i lliurar el premi aquest any obligava a vèncer complicacions diverses. Però en un any en què tants han donat el millor d'ells mateixos, la nit del mèrit i el talent tenia més sentit que mai.