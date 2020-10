Pel carril del mig

Si consulteu un diccionari sobre frases fetes veureu que l'expressió «tirar pel camí del mig» ve definida com «actuar sense miraments». Segurament aquesta expressió no va ser mai concebuda per al cas que m'ocupa, però s'hi ajusta a la perfecció. Perquè actuar sense miraments és el que fan milers i milers de conductors d'autopistes i autovies que opten permanentment per tirar pel camí (carril) del mig. Com si n'haguessin adquirit un abonament. O com si aquell vial central funcionés talment com una via de tren que els impedís fer el més mínim moviment de canvi cap a la dreta. Passi el que passi pel voltant, o encara que pel retrovisor no parin de veure vehicles que han d'anar creuant carrils per poder-los avançar adequadament (és a dir, per l'esquerra). Ara s'anuncia una mala notícia per als fanàtics del carril del mig, i una bona nova per als que els patim. La Direcció General de Trànsit ha fet saber que imposarà multes de fins a 200 euros als qui ocupen permanentment el vial central. Confio que la pressió faci que milers de conductors descobreixin que a les nostres carreteres hi ha habilitat un espai anomenat carril dret situat entre el voral i el carril central o esquerre. I que després dels del carril del mig, Trànsit posi en el punt de mira els que es pensen que l'intermitent és un element decoratiu.