Els vuit-cents mil

Pedro Sánchez no deu ser gens supersticiós, perquè en altre cas hauria evitat a qualsevol preu esmentar la xifra de 800.000 llocs de treball, associada al concepte de fracàs des de fa més de tres dècades. A benefici dels lectors més joves, recordarem que l'any 1982 el llavors candidat Felipe González va afirmar, d'acord amb els consells dels seus optimistes assessors, que en els següents quatre anys era possible crear aquests 0,8 milions d'ocupacions i capgirar les xifres de l'atur, en creixement accelerat a causa de la combinació entre la crisi econòmica internacional de final dels setanta i una dècada de desorientació política espanyola. El líder socialista creia que bastaria de prendre amb fermesa les decisions oportunes i la marea tornaria a pujar. Prendre decisions era necessari, però les que va adoptar no foren miraculoses. Per encarar el futur es requeria una extirpació de carn morta al teixit productiu que encara va enviar més treballadors a l'atur. Al cap de dues dècades i mitja, ja fora del Govern i convertit en professional dels consells –els d'administració i els no sol·licitats–, González en va donar un a Barack Obama, tot just elegit i que acabava de prometre dos milions i mig d'ocupacions als Estats Units. «Jo en vaig prometre 800.000 a la primera legislatura i és la xifra dels que vam destruir», li va recordar, i va afegir: «Vaig callar per sempre, perquè els llocs de treball els creen els ocupadors, i no l'Estat». Ara Pedro Sánchez acaba d'afirmar que el pla de recuperació de l'economia espanyola, a finançar amb els miraculosos fons europeus, crearà justament 800.000 llocs de treball els propers tres anys. No ha dit «centenars de milers». No ha dit «a la vora d'un milió». Ha donat exactament la mateixa xifra que Felipe González la tardor del 1982, ara fa 38 anys. El sonor fracàs d'aquella previsió, interpretada per tots –socialistes inclosos– com una promesa, se li va retreure sense pietat, però no li va impedir guanyar les següents eleccions, i encara dues més, i estar-se catorze anys a la Moncloa. Potser Sánchez pensa que fer la mateixa promesa temerària li donarà els mateixos resultats.