Repte Fàbrica Nova

El 2004 Sacresa i Cots i Claret rebien llum verd urbanístic per convertir el vell complex de la Fàbrica Nova en un gran espai comercial i d'oci, amb un sector per a habitatge privat i un gran parc. Catalunya vivia en plena bombolla immobiliària. En aquell moment no se sabia, però la fórmula comercial prevista ja avançava cap al crepuscle. La crisi del 2007 va aturar l'operació tot just iniciada i, avui, només 16 anys després que s'aprovés l'operació urbanística, aquell model ja està obsolet. La revolució digital i el cop de pala final de la covid l'han enterrat. Avui, el projecte del 2004 ja no té sentit. L'empresa propietària de la nau i de la major part de la finca, Criteria, del grup La Caixa, haurà de buscar-li una destinació alternativa. El valor de mercat del dinosaure Bertrand i Serra és avui ben escàs. És una gran oportunitat per a l'Ajuntament de Manresa, que ja hi negocia. Donar a la Fàbrica Nova una sortida amb lideratge municipal pot permetre a la ciutat disposar d'un espai privilegiat per a usos institucionals i públics i posar al cor de Manresa una peça que sigui alhora motor i desllorigador urbanístic per a tres barris. Un gran repte, i una solució.