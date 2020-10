Treballant des de Berga per als EUA

Començo vacances i he proposat a un amic que viu a Berga que vingui de viatge amb mi. Resideix a la seva ciutat natal i treballa per a una empresa amb seu als Estats Units que desenvolupa aplicacions informàtiques. És l'avantatge de pertànyer a un sector productiu que, a part d'estar en alça, està configurant el món actual. El meu amic, que no ha fet un mes de vacances, em va dir que no pot venir perquè, tot i poder treballar des d'on sigui, no gaudiria de l'experiència viatgera. Massa feina. Tot i que, en general, aquests nous mercats obtenen molts més ingressos que d'altres que ja són obsolets, també té importants desavantatges. El principal és l'americanització de les relacions laborals. És a dir, amb pocs drets. Hi ha empreses tecnològiques que juguen amb el fet que un treballador, que oficialment és autònom, estigui a un determinat país per atorgar-li un sou acord al lloc on viu en comptes d'americanitzar els salaris. Cada cop conec més gent que treballa a distància per a empreses americanes o d'un país europeu amb impostos baixos. Si els moviments d'esquerres volen contribuir a una redistribució justa de la riquesa s'hauria de lluitar per crear unes bases supraestatals amb la finalitat d'evitar una perversió planetària de les relacions laborals. A veure si el meu amic pot venir de viatge amb mi.