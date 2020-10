Una victòria del municipalisme republicà

Els ajuntaments dels nostres pobles i ciutats podran fer servir els recursos dels que disposen per atendre les necessitats urgents dels seus veïns i veïnes. Milions i milions d'euros fins ara bloquejats als bancs per les injustes i regles de l'austeritat fiscal serviran per afrontar l'impacte de la pandèmia més important del darrer segle. Un fet d'una lògica aclaparadora per als que ens dediquem al servei públic però que ha costat una llarga batalla contra un govern del PSOE i Unides Podem que fa mesos que ens repetia, una i altra vegada, que suspendre els topalls de les regles de despesa era, ras i curt, «impossible». Aquest dimarts, però, ho han aprovat en Consell de Ministres.

Si mirem la situació dels ajuntaments de la Catalunya Central, podem veure el nivell d'estalvi dels 3 ajuntaments capitals de comarca governats per alcaldes d'Esquerra Republicana.

Manresa, ara governada per Marc Aloy i Guàrdia, va tancar l'exercici econòmic del 2019 amb un romanent d'1.304.984,45 euros que suposen 993.817 euros més que l'exercici anterior i l'1,49% del pressupost anual el 2019, tot i que amb un superàvit disponible de 250.000 euros. Si tenim en compte les dades de l'exercici anterior, veiem que aquest romanent ha augmentat en prop d'1 milions d'euros, donat que l'exercici del 2018 es va tancar amb 311.167 euros de romanent de tresoreria.

Pel que fa a Solsona, amb David Rodríguez i González, tanca l'exercici del 2019 amb un romanent de 2.970.887,93 euros que suposa el 3,17% del pressupost anual.

Menció especial mereix Moià, que, amb Dionís Guiteras i Rubio al capdavant, va heretar un ajuntament en fallida econòmica després de 28 anys de govern de CiU, i en 8 anys ha revertit la situació i ha passat dels 25 milions d'euros de deute al 2011 a un romanent de 3,6 milions d'euros. Un esforç d'estalvi de tota la ciutadania de Moià que ha de revertir en el propi municipi després d'haver estat els darrers anys amb una possibilitat d'inversió nul·la.

Durant anys, les regles imposades pel ministre d'Hisenda del govern del PP, Cristóbal Montoro, ens han impedit impulsar projectes imprescindibles per al territori, en bloquejar els estalvis de tots i totes. I quan ha estat més necessari que mai, quan les botigues dels nostres barris tanquen, els nostres conciutadans pateixen els estralls dels ERTO, la manca d'oportunitats i l'emergència dels contagis, el Govern espa-nyol ens plantejava com a única opció transferir-los aquests fons acumulats, i si de cas ja ens els anirien retornant a terminis. Un xantatge inacceptable, més encara quan la mateixa Unió Europea va recomanar a l'abril, ja fa gairebé sis mesos, que s'eliminessin els topalls de despesa per atendre l'emergència.

El republicanisme català ens vam plantar, i vam anunciar que ni els ajuntaments ni les diputacions republicanes del país cedirien els diners dels nostres veïns i veïnes a l'Estat. Hem lliurat la batalla política als municipis, hem impulsat nombroses iniciatives al Congrés i al Senat, i vam posar-ho reiteradament sobre la taula durant els debats de l'estat d'alarma. Sempre amb la mateixa resposta. Fins i tot quan vam haver de tombar el decret-xantatge del Govern espanyol, ens van dir que «no hi hauria una segona oportunitat». Trilerisme polític de baixa estofa. I el que ens deien que era impossible, el municipalisme republicà ho ha fet possible.

Evidentment no n'hi ha prou. Exigim que el fons Covid de 5.000 milions d'euros arribi als municipis que ho necessiten. Demanem també que es garanteixi la participació dels ajuntaments en els fons europeus de reconstrucció. I si ens creiem que la democràcia vol dir la participació de tots i totes, és imperatiu respectar l'autonomia municipal en l'ús d'aquests recursos.

Amb tot, seguirem insistint en la necessitat de revertir el marc d'austeritat aixecat pel Partit Popular. Tampoc no confiem en un partit socialista que va contribuir a posar les bases de les lleis austericides de Montoro reformant l'article 135 de la Constitució amb «agosticitat i traïdoria» per prioritzar el pagament del deute abans que l'atenció a les nostres escoles i hospitals. Però sí que tenim tota la confiança en la força del municipalisme republicà, que seguirem posant al servei de la nostra gent, sempre, per construir els fonaments d'una república catalana que la volem lliure, justa i solidària.