Al tren s'hi viatja

Una noia de Manresa, encara menor d'edat, ha denunciat un home que es va masturbar al seu davant al tren que va a Barcelona. No cal entrar en valoracions: acte repudiable i rebutjable, sense consideracions. La reacció de la jove, en què explicava la desagradable i angoixant situació, a Instagram, primer, i a la policia, després, va ser àmpliament comentada a les xarxes socials divendres, on va rebre, sobretot, mostres de suport. Actituds com la d'aquest home al tren tenen a veure fonamentalment amb l'estructura mental de la persona que la protagonitza, perquè és ell qui decideix dur-la a terme en el moment i el lloc que ha triat. Es podria considerar difícilment evitable, però just en aquest punt és on es reclama una actitud de la societat i dels seus líders que contribueixi a evitar que això passi. És sabut que en els trens hi ha problemes de seguretat. Diu la noia víctima d'aquest cas que no hi havia ningú que atengués el passatge. Caldrà perseguir actituds com aquestes i fer que la societat sigui cada dia més forta i valenta per rebutjar-les i arraconar-les.