Diuen a Roma que «il Papa Nero. È l'appellativo applicato al Padre Generale della Compagnia di Gesù», els jesuïtes; aquest orde ha tingut una forta presència a l'Església catòlica, malgrat les dissolucions i prohibicions que va patir, com la llei de la Segona República Espanyola que va dissoldre l'orde a l'Estat espanyol, pel dit quart vot, el de l'obediència al Papa de Roma. La Companyia de Jesús va quedar en situació d'il·legalitat com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Constitució de la Segona República Espanyola del 1931 (26, paràgraf quart, relatiu al «quart vot» d'obediència al Papa). El 23 de gener de l'any 1932 es manà la dissolució (decret redactat pel president del govern Manuel Azaña i pel ministre de Justícia Fernando de los Ríos), va donar un termini de deu dies a tots els seus membres per «abandonar la vida religiosa en común y someterse a la legislación». La majoria de jesuïtes varen optar per un exili forçat.

El Papa actual, Francesc, és jesuïta argentí, va residir a la península quan estudiava, però, curiosament, no va anar mai a visitar la Cova manresana, ara sembla que vindrà, aleshores podrem dir que el Papa de Roma torna a la casa del fundador del seu orde i no com un papa negre.

Sant Ignasi, des del 25 de març del 1522, va viure a Manresa onze mesos. La seva estada a Manresa –molt més llarga del que estava previst– va ser a la Cova vora el riu Cardener, on va fer i redactar els Exercicis espirituals, el seu text més important. Per on passen els jesuïtes, sempre, deixen petjada del nom de la ciutat de Manresa, des de la Manresa Road del barri de Chelsea a Londres fins a Manresa Drive de Califòrnia.

Ara, l'església segueix sent espectacular i a la nau central hi ha les imatges dels jesuïtes santificats. Però el que a mi sempre m'ha captivat és la petita capella de la Cova, tal volta per ser on fa una pila d'anys vaig fer la primera comunió amb la meva cosina Montserrat, darrerament desapareguda. Ah! i com, quasi tos els alumnes dels jesuïtes barcelonins, vaig anar a fer una tanda d'exercicis espirituals a la casa de la Cova manresana.

De jesuïtes manresans n'hi ha hagut molts i molts, fins i tot varen tenir durant uns anys un col·legi, per a nois, on ara hi ha els edificis vinculats a l'església amb la Cova. De Berga en recordo un parell, el pare Martí Carreras Bosch, nascut a Berga a l'any 1906 (el recordo quan, revestit amb la sotana, pujava a visitar la seva mare, que vivia a la plaça de les Fonts berguedana), i el pare Àngel Rivas Casafont, actiu membre de la Congregació Mariana de Berga, cosí germà de Pere Tuyet i Casafont (assassinat als 23 anys a Santander, a l'any 1937, només per ser seminarista) i antic membre del Terç carlí de Nostre Senyora de Montser-rat, i vaig tenir el goig de ser alumne seu de francès al col·legi dels jesuïtes de Casp de Barcelona. Per cert, sant Ignasi, entre els anys 1523 i 1527, i entre 1524 i 1526, va residir a Barcelona en un dels palaus que hi ha a la plaça de Sants Just i Pastor.