Aquesta frase resumeix la carta setmanal que el bisbe de Sant Feliu de Llobregat va escriure al Full Diocesà d'aquesta diòcesi, el 5 de gener de 2020.

Agustí Cortés, primer bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, és un home senzill, proper i prudent, estimat pels preveres, laics i religiosos d'aquest bisbat.

En ple debat d'investidura, el bisbe Agustí destacava la importància i conveniència dels acords, com els que ara necessiten fer els governs de Catalunya i de l'Estat espanyol.

El bisbe Agustí afirmava que al nostre món «el més normal és que es facin pactes» i deia que «entre els humans gaudim de múltiples pactes (comerç, economia, política, contractes, convivència, relacions personals), de manera que, si no existissin, no podríem subsistir».

Lluny de postures catastrofistes, el bisbe Agustí defensava la utilitat i la importància dels acords: «Sens dubte, el pacte en si mateix és un avanç en la nostra convivència, és un autèntic motor de progrés». I és que, com reconeixia el bisbe Agustí Cortés, «la política té l'encàrrec de gestionar els conflictes en l'àmbit de l'exercici del poder social». Per això afirmava que «els pactes en la vida política són bons i desitjables, si la finalitat és realment bona». El bisbe Agustí afirmava que «en principi, donem per descomptat que» els polítics «són sincers quan afirmen que no busquen una altra cosa sinó el bé comú». El bisbe de Sant Feliu, que defensava la conveniència dels acords, continuava així: «Si els pactes són veritablement un bé per a la societat, benvinguts siguin». Per això creia que «sempre serà millor la tranquil·litat d'un pacte, que la crisi de l'enfrontament continu».

La reflexió assenyada del bisbe de Sant Feliu era una invitació a l'acord i una aposta pel diàleg, elements que farien possible una entesa entre els governs de Catalunya i de l'Estat.

També el bisbe de Solsona, el setembre de 2017, ens recordava l'aposta del papa Francesc pel diàleg, així com la nota dels bisbes catalans, que demanaven que els governs fessin «gestos valents i generosos en favor del diàleg i la concòrdia».

Per altra part, l'octubre de 2017, els abats, abadesses, priors i priores dels monestirs de Catalunya invitaven els polítics a cercar «solucions» i a no deixar «enquistar un problema que, per la força o amb posicions maximalistes sols, s'agreuja».

Per això, per tal de trobar una solució al conflicte que viu Catalunya necessitem acords, com demanen els bisbes Agustí i Xavier.

A més, per afavorir la reconciliació i el diàleg, seria bo l'indult als líders independentistes com a signe dels temps que vivim, com recentment ens recordava el P. Bernabé Dalmau, monjo de Mont-serrat.