Punt per a la fira

La fira Mediterrània de Manresa comença oficialment avui i inicia el desplegament d'un programa que té els seus moments més intensos a final de setmana. Enguany, com gairebé totes les activitats que arriben a la cita amb el seu públic, el fet més rellevant és la celebració mateixa, que podria haver estat suprimida per la covid. Propostes comprables, com la Fira de Teatre de Tàrrega o el Mercat de Música Viva de Vic, han quedat reduïdes a petites manifestacions testimonials; la Mediter-rània de Manresa, en canvi, se celebrarà. Ho farà en condicions especials i amb dimensions encongides, però hi haurà fira. El centenar d'espectacles que era habitual quedarà en la meitat, i no hi haurà els xous de carrer que aconsegueixen atreure molt públic i que s'han convertit en el segell ciutadà de la fira, allò que molta gent veu i que fa que tota la ciutat la percebi. Tanmateix, hi haurà fira, hi haurà professionals i hi haurà contractacions, justament allò que ara és tan agònicament necessari per al sector. La fira ha estat fidel a la ciutat, i això és un punt a favor seu.