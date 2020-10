A la tertúlia de la ràdio s'enfaden perquè les noves restriccions contra la covid a Catalunya s'aniran concretant al llarg de la setmana. El conductor i els tertulians haurien preferit un decret instantani, dit i fet. El seu ofici són les notícies d'impacte i les decisions a càmera lenta els posen nerviosos. Demanen contundència a l'autoritat, ordres i decrets que ens diguin fins i tot amb quina mà hem d'agafar el mocador si esternudem. Les autoritats s'hi apunten, perquè els encanta omplir pàgines del Diari Oficial; llavors l'acumulació reglamentista porta a la confusió i als detalls contradictoris, que ens afanyem a criticar, com no podia ser d'altra manera. Davant l'epidèmia les actituds es reparteixen entre dos extrems: els que no volen que els manin res, i els que volen que els ho indiquin tot. Però representa que els catalans formem una societat democràtica responsable i madura, capaç d'actuar correctament si disposa de la informació necessària, sense que calguin allaus d'ordenances i policies a cada cantonada. Per orientar el capteniment responsable de tots nosaltres davant l'epidèmia, la mateixa Generalitat forneix la informació essencial. Al peu d'un cartell millorable anomenat «riscòmetre» hi apareix aquest text: «El nivell d'exposició a la covid-19 de les activitats diàries depèn de 5 claus. 1: Millor poc temps que molt 2: Millor exterior que interior. 3: Millor persones de risc baix que alt. 4: Millor poques persones que moltes. 5: Millor gent coneguda que desconeguda». Fixin-se que no diu res de la mascareta ni de la distància, perquè són consells que es donen per sabuts. Diria que som prou grans per gravar-nos les cinc pautes al cervell i convertir-les en el filtre per analitzar qualsevol situació i actuar en conseqüència. Exterior, poca gent, poca estona, coneguts, i precaució extra per als avis. No és tan difícil. De vegades serà complicat, i encara més a l'hivern, però sempre que sigui possible triar, aquesta és una bona guia. Si tot i saber-ho ens fiquem voluntàriament en situacions de risc perfectament evitables, la culpa no serà tota de Salut, i sí nostra en gran part.