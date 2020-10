Els rectors de les universitats catalanes es reuneixen en un dia festiu per parlar amb el govern de la Generalitat de la situació de la pandèmia. Tots els rectors i els més alts càrrecs de Salut (val a dir que diumenge el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, havia creat un incendi en anunciar en una entrevista a Rac1 un canvi de la formació presencial a la virtual a les aules universitàries sense haver-ho comentat a cap dels que va reunir dilluns d'urgència, i que això li va costar més d'una crítica). Tots reunits per canviar el dia a dia de milers de joves que estan seguint els seus estudis en aules universitàries. Seguiran les classes a partir de dijous, però a distància, i es deixarà la presencialitat per a les pràctiques. També es va saber ahir que s'afectarà tot l'esport amateur amb quinze dies d'aturada de les competicions (tot i que podran entrenar-se) i avui, segur, es coneixeran més afectacions sobre altres sectors. Bars i restaurants en el punt de mira. Totes aquestes decisions afecten la vida de moltíssimes persones, molt especialment de joves. Les xifres se'ns disparen per casos, per possibilitat de reproducció, però, sobretot, per ingressos i morts a hospitals. Al mateix temps que uns es reuneixen en festiu per posar-hi remei, d'altres fan una festa rave amb més de 250 persones a Rubió. Què no s'ha entès?