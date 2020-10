mesures i ajudes

La Generalitat va anunciar ahir les mesures de contenció de la pandèmia que havia començat a insinuar el cap de setmana. El més rellevant és el tancament de bars i restaurants, una decisió que té un fort impacte en les vides i les butxaques de milers de persones. Les altres mesures anunciades també són importants i pertorbadores per a molta gent, però el veritable trasbals és per a l'hostaleria. La Generalitat ha anunciat mesures de suport al sector, però sense concretar-les. En aquest punt, el Govern hauria de córrer a especificar com pensa pal·liar l'impacte del tancament, i fer-ho de manera que l'ajut sigui significatiu. Aquesta concreció hauria de fer possible una negociació amb el sector que, fins ara, no s'ha produït. La Generalitat té molta feina per fer si vol fer-ho bé. El punt de partida és que resulta imprescindible prendre mesures per aturar l'acceleració dels contagis. I aquestes mesures han d'anar adreçades a incidir allà on hi ha molt contacte social. Els bars i els restaurants són un dels escenaris on es produeix aquest contacte. Tanmateix, amb regular no n'hi ha prou: també cal ajudar els regulats.