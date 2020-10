Manresa papista

Manresa no té rei però té papa. No ho dic jo, ho diu l'Ajuntament, que va declarar persona reprovable el cap d'Estat espanyol, i li farà el buit institucional si trepitja el municipi, però alhora malda per aconseguir una visita de Jorge Bergoglio, àlies Francesc. L'alcalde i els regidors del govern local, són catòlics republicans? No constituiria necessàriament una paradoxa. La nova membre del Tribunal Suprem d'Estats Units, per exemple, és catòlica i del partit republicà. I també molt conservadora. Però el republicanisme manresà presumeix de progressista; ja se sap que a Catalunya no hi ha independentistes de dretes. Alfons Carles Comín, el pare del conseller exiliat Toni Comín i fundador de Cristians pel Socialisme, estaria content de veure tants esquerranosos tocats per la gràcia de la fe.



El rei Felip VI no té gaire costum de visitar ciutats com Manresa si no el conviden, de manera que el rebuig consistorial només serà un problema si alguna entitat o institució fa el pas, i no en tenim notícies. En canvi les gestions per atraure Bergoglio han estat abundoses i han inclòs una visita dels alcaldes a la Ciutat del Vaticà, amb intercanvi de regals i fotos incloses. Les notícies que han anat arribant indiquen que sí, que a sa santedat li agradaria trepitjar la ciutat on el fundador del seu orde jesuític va rebre la il·luminació i va escriure els Exercicis Espirituals. És un bon motiu per al viatge. Els socialistes manresans han fet notar que seria una visita d'Estat i necessitaria la complicitat de la Zarzuela, la qual no deu estar contenta amb la reprovació consistorial, però si el papa diu «vull parar a Manresa», no és probable que des de la casa reial hi posin traves. Tantes generacions de reis i reines amb l'etiqueta de «catòliques majestats» impulsen la corona a la genuflexió espontània. Ara bé, què passarà si la Zarzuela maniobra perquè sigui el mateix Francesc qui desitgi la companyia del Borbó durant la visita al Pou i la Cova? L'Ajuntament dirà que així no cal que vingui? Animarà una xiulada que rebrien tots dos? S'empassarà la interdicció? Renunciarà a sortir a la foto? Quins dilemes!