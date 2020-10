Més minuts a la Renfe

Renfe té abandonada la línia R4, la de Manresa, però no tota ella de la mateixa manera. En realitat, la companyia estatal ha invertit molts diners en la franja metropolitana de la línia, on presta un servei que és perfectament equiparable al d'un metro. Per als vallesans, l'R4 pot ser sinònim de deixadesa i d'aglomeració, però no de falta de trens o de lentitud. Ara, sabem que hi ha previst crear dues noves estacions a Terrassa i Sabadell, de manera que cada ciutat en tindrà tres. Caldrà una inversió significativa, d'aquestes que es considera que no són realistes al Bages. I el resultat serà un millor servei per als vallesans, que òbviament cal celebrar, però també un increment en el temps de viatge des de Manresa. Mentre les institucions bagenques es trenquen les banyes per aconseguir mesures que esgarrapin un minutet al temps actual, es planifiquen mesures que hi afegiran sis minuts de cop. I cal recordar que, a hores d'ara, els trens més ràpids de Manresa tarden 70 minuts fins a plaça Catalunya. Els més lents s'aturen 18 vegades i tarden 85 minuts. La persistència de Renfe i Adif a mantenir la indecència del servei bagenc és desesperant.