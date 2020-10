L'ADN del gÈnere

Fins fa ben poc no ens havíem plantejat de forma col·lectiva per què el fet de néixer home o dona podria condicionar la resta de la nostra vida, per què hauríem de renunciar (o no) a assumir determinats rols que algú ha decidit que no ens pertoquen.

Partim d'una societat dual, en la qual home-dona és part del tot, blanc o negre; no hi ha matisos perquè la societat ho ha decidit així. Per què? A què es deu? Aconseguirem eliminar aquesta dualitat? Parlem-ne. Tots som partícips de contribuir a l'existència d'aquest blanc o negre i hi influeix, per una banda, la conformitat amb el rol que un accepta i, per l'altra, la zona de confort que cadascú pot estar en disposició d'arriscar. Són moltes les preguntes i moltes les respostes vàlides, tantes com maneres de pensar.

Hi ha actituds que em fan pensar que encara no hem entès o no hem sabut definir i defensar les llibertats individuals, la capacitat de decidir qui som i com som, on comença la llibertat d'un i on acaba la de l'altre. Som éssers socials, que ens regim per unes normes i costums, majoritàriament, acceptades. Així doncs, per què hi ha qui s'entesta a defensar i actuar des d'una posició dominant? Parlem de gènere. Hi ha determinades persones que justifiquen les agressions les unes cap a les altres, ja siguin físiques o psicològiques. Si parlem d'orientació sexual, ens trobem en situacions semblants. Les persones que pateixen aquestes agressions, malauradament, en són moltes i no totes es donen a conèixer per la por i/o pel tabú en determinades cultures i entorns. La victimització també hi juga el seu paper en contra. Igualment, no hi ha distinció pel que fa a l'aspecte socioeconòmic, és indistint. Cal una treball transversal, implicació des de serveis socials, salut, igualtat, ensenyament, cultura i cossos de seguretat.

Des de l'Àrea d'Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà tenim ben present que cal treballar de valent per poder afrontar les diverses problemàtiques en l'àmbit del gènere. Hi ha un gran nombre de professionals vinculats a aquesta àrea, com són el SIAD, el SIA i assessorament jurídic. En l'àmbit de la conscienciació, són diverses les eines que poden ajudar-nos a superar aquestes barreres, entre uns i altres, començant per la coeducació en els centres educatius, xerrades per a joves, tallers de sensibilització per a professionals, col·lectius, entitats i associacions. No oblidem també la influència dels mitjans de comunicació i cal destacar, també, el paper que juguen les xarxes socials, tant en positiu (la difusió de la informació, accés i abast de la mateixa) com en negatiu (el no control i la impunitat dels continguts). En l'àmbit de la intervenció, cal ser proactius i minimitzar efectes: atenció psicològica, acompanyament i empoderament .

Vull pensar que hem arribat a un punt d'inflexió, que som una societat madura, que estem en una societat dinàmica que avança en igualtat, que preval la vàlua de les persones, i el gènere no n'és un factor determinant.