Opinions des de la barra

Les darreres mesures aplicades per frenar l'alarmant escalada de la pandèmia han provocat una allau de protestes inconformistes en sectors socials, polítics i econòmics; col·lectius negacionistes que encara que hagin tancat bars i restaurants parlen des de la barra, la seva, perquè segur que no ho fan des de la intel·ligència i el sentit comú.

Hem sentit a dir a la presidenta de la Comunitat de Madrid que, «si cierras los bares, la gente vuelve a sus casas a infectar a sus familias», que deixa clar el seu concepte de la ciutadania, a qui tracta de ramat de borratxos inconscients, a més de posar en evidència el nivell moral i intel·lectual d'aquesta senyora, l'aspecte més greu de la qual no és pas que hagi estat escollida, sinó que hi ha milers de persones que l'han escollit, com a mostra clara del grau d'estupidesa col·lectiva i manca de solidaritat existent a la nostra societat.

Fa pocs dies, l'epidemiòleg Oriol Mitjà deixava anar a la televisió pública catalana, els platós de la qual suposo que trigarà a tornar a trepitjar després de fer aquestes declaracions, que als responsables polítics, especialment als de la Conselleria de Sanitat, els mancava coneixements de medicina i salut i els sobrava la supèrbia que els impedeix escoltar els tècnics i científics que en saben.

Aquesta setmana el Frankfurter Allgemeine Zeitung, un dels diaris alemanys amb més prestigi, publicava que Espa-nya ha perdut el control; i tant que l'ha perdut!, el control del virus, de la justícia, de la política, del territori, de la policia... només cal veure que les reunions de més de sis persones estan prohibides, excepte si porten samarretes amb símbols feixistes o saluden amb el braç alçat; aquestes reunions de botellón neonazi que deixen retratada la «democràcia exemplar» espanyola tenen barra lliure.

Patim per l'economia, a l'estiu la vam prioritzar davant les mesures de prevenció per poder-la salvar i ara tenim més pandèmia i menys economia, però no n'hem après. La pandèmia ens hauria d'haver ensenyat que per dirigir una ciutat o un país ens calen persones competents, honestes i preparades; no mediocres sense formació, amb el carnet de partit com a títol principal en el seu currículum. Les mesures, aquestes i unes quantes més que veient tanta inconsciència no trigarem a aplicar de nou, són necessàries. Deixem de negar evidències, si volem salvar la situació posem-nos la mascareta i amb les mans netes i guardant les distàncies, utilitzem els serveis a domicili dels restaurants, anem a cines i teatres, comprem als comerços de proximitat. Deixem de parlar des de la barra i comencem a pensar en els col·lectius més vulnerables, els que dia a dia han anat farcint la llista de morts, perquè un polític no volia perdre vots o a un ciutadà li venia de gust anar sense màscara a la festa del descontrol.