Els colors són els colors

El CE Manresa va iniciar ahir una nova temporada oficial. Malgrat la pandèmia –totes les categories territorials i de futbol base han estat suspeses almenys dos caps de setmana–, els manresans van poder jugar en tractar-se d'un enfrontament de Tercera Divisió, considerada d'abast estatal. L'equip que dirigeix Ferran Costa va debutar contra el Castelldefels davant una part dels seus aficionats, ja que només els socis tenien dret a entrar. Els futbolistes del club manresà, com han fet al llarg de la temporada, van lluir una samarreta de color vermell amb unes franges verticals negres al davant, i els pantalons i les mitgetes blancs. És normal que els clubs al llarg de la seva història –en el cas del CE Manresa, molt llarga, de gairebé 115 anys– vagin canviant el disseny de la vestimenta, actualment força imposat per les corresponents marques de roba esportiva. El que ja potser no és tan normal és que no es respectin els colors més o menys originals, com el blanc-i-vermell el CE Manresa. Sembla que un aspecte comercial amb la casa Adidas ha fet que aquesta campanya l'equip manresà vagi vermell-i-negre, compensat, això sí, amb el blanc dels pantalons, fins ara gairebé sempre blaus. Digueu-me meticulós o fins i tot massa sentimental, però s'ha de tenir en compte que en la majoria d'ocasions els equips s'identifiquen pels seus colors. Oi que ningú no entendria que el Barça perdés els colors blau-i-grana?, malgrat que, lògicament, l'envergadura del Barça no tingui res a veure amb la del CE Manresa.