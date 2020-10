Interrogant superat

Manresa va tancar diumenge al vespre la Fira Mediter-rània i va posar punt final a un enorme interrogant que s'havia obert ja fa mesos i que s'havia tornat més imperatiu just quan havia de començar la programació: l'interrogant era si la fira podria celebrar-se, i encara més quan la Generalitat acabava d'incrementar les restriccions a la vida social amb el tancament de bars i restaurants, entre altres mesures. La resposta ha estat positiva, i folgadament. La fira d'espectacles de Manresa s'ha desplegat pels escenaris de la ciutat amb grans limitacions, i ha hagut de renunciar a allò que és la seva carta de naturalesa i la connecta de debò amb la ciutat, que és la presentació al carrer. En aquest sentit, segur que hi deu haver milers de ciutadans que no s'han arribat ni a assabentar que la fira s'estava celebrant. Certament, si sempre fos així, l'atractiu per a la ciutat seria molt limitat. Tanmateix, acceptats tots els constrenyiments, les xifres d'espectacles mostrats, programadors convocats i entrades venudes són àmpliament satisfactòries. I sense cap trasbals. Vistes les circumstàncies, és tot un èxit, i té un valor especial.