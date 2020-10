Pentinant el gat electoral

Les llistes m'importen un pepino», va dir en una entrevista el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, quan la setmana passada li insistien si tenia cap intenció de presentar-se a les properes eleccions per alguna formació política. Argimon va dir que «amb el que està caient, jo només penso en la covid i la gent que es quedarà sense feina. Me'n vaig a dormir pensant en això». Argimon responia així a la pregunta, ja reiterada, de si aspirava a ser nomenat, en el futur, conseller de Salut. El comandant de la sanitat catalana en aquests temps de covid assegura tenir-ho clar: primer, trobar solucions a la pandèmia; la resta és sobrera. Aquesta és la resposta que esperaríem de tota la classe política governant en uns dies tan dramàtics com aquests, en què a les defuncions i les infeccions amb pronòstic greu o gravíssim se sumen tancaments de negocis i alertes sectorials de baixades de persianes massives, a més de xifres en augment a l'atur (sense cap esperança que retrocedeixin en els propers –i llarguíssims– mesos) i amb nous ERTO que es cobraran tard o ves a saber si es cobraran. «Les llistes m'importen un pepino», diu qui realment té feina. Qui no en té, el gat electoral pentina. I quan falten quatre mesos per als comicis i mentre tot s'ensorra, la classe governant es baralla pel raspall.