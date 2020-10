Llums amb missatge

A molts municipis de la Catalunya Central i del conjunt del país els instal·ladors de llums de Nadal ja han començat a desplegar les seves decoracions. Els instal·ladors amb equips humans petits no tenen capacitat de fer el muntatge ràpidament i, per tant, comencen amb molta antelació. A Manresa, per exemple, ja hi ha una bona colla de carrers que exhibeixen les seves figures, que d'aquí a unes setmanes seran lluminoses i ara pengen inertes augurant un missatge de llum i alegria que, aquest any, és d'allò més incert. Els llums penjats ara –en el cas de Manresa, per iniciativa del comerç, que no renuncia a lluitar per una bona campanya– ens recorden que és justament aquests dies quan s'estan posant les condicions que decidiran quina mena de Nadal tindrem. És ara i durant les properes setmanes que es decidirà si el nivell de difusió de l'epidèmia al desembre permetrà una celebració més o menys normal –amb les compres i àpats, tan necessaris per a la supervivència de tants negocis– o forçarà a una celebració mísera i enclaustrada que serà la patacada final per a botigues i restaurants. Els llums ens recorden el que ens hi juguem.