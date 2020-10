Més govern a Berga

Berga va viure ahir un moment de canvi molt rellevant. La CUP, mancada d'un regidor per tenir majoria absoluta, i ERC, amb dos regidors que permeten completar-la, van pactar formar una coalició de govern. De moment, al ple d'ahir, ERC va donar suport a un increment de l'IBI; tot seguit, se signarà el pacte i es reordenarà el cartipàs, reorganitzant el govern municipal. Montserrat Venturós tindrà al seu equip dos regidors republicans. El canvi és substancial i es produeix amb més de mig mandat per endavant. La reflexió a fer és que cal instar les dues parts a treure el màxim rendiment de la majoria que tindran i a impulsar amb força una ciutat molt necessitada d'un govern en majúscules. La CUP va governar el seu primer mandat sense cap experiència i amb un avantatge de pocs vots respecte del segon partit; en el segon mandat va créixer espectacularment, però continua sense majoria. Els governs dèbils han sovintejat a la capital berguedana al llarg de la història recent. És possible que això tingui a veure amb l'escassa capacitat transformadora que ha tingut l'Ajuntament. La ciutat ho ha pagat. Seria hora de posar-hi remei.