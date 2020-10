'The' pacte

Esquerra Republicana de Catalunya entrarà a formar part del govern de Berga. Així, la CUP sumarà als seus 8 regidors els dos dels republicans. I tindran majoria absoluta per fer i desfer, perquè la corporació té 17 regidors. He viscut aquest pacte –que encara s'ha de rubricar– amb una sensació de déjà-vu. Per les vegades que Esquerra ha estat protagonista dels pactes per govenar al consistori des del 1999. Els d'abans ja requerien capbussar-se molt a fons en l'hemeroteca. He comprovat que cada vegada que Esquerra ha pactat amb un partit, aquesta formació ha saltat del govern en els comicis següents. El 1999 , ERC (amb 4 regidors que no ha tornat a tenir mai més) va pactar amb CiU. I els convergents el 2003 van perdre el govern. Posteriorment, el 2004, ERC va pactar amb el PSC i els socialistes van perdre el govern el 2007. Casualitats de la política. És clar que la pitjor part se la va endur ERC, que, pactant a dreta i esquerra i assumint un regal enverinat el 2003 de CiU, que el va portar a governar 3 setmanes amb 3 regidors, va desaparèixer del mapa. Fins al 2015, quan exmilitants del PSC van aterrar al partit cavalcant l'onada del procés i amb ganes d'eixamplar la base. El que passarà als comicis del 2023 és ciència-ficció a hores d'ara. Serà curiós veure si llavors torna a passar el mateix o no.