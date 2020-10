Asseguren que qui canta els seus mals espanta. Aquesta dita ha decidit fer-la seva l'Organització Mundial de la Salut (OMS) amb una proposta que passa per convertir el tema We are family (de les Sister Sledge) en un himne anticovid. Amb aquest propòsit, l'organisme internacional convidarà tothom a gravar-se cantant-la i fent mems i tot allò que ofereixen les noves tecnologies per convertir-nos per uns segons en directors i protagonistes alhora i practicar de nou aquest costum tan nostrat d'esprémer fins a la darrera gota una experiència nova per llançar-la a la brossa al cap de poc i oblidar-la com si no hagués existit mai. El tema que cantaven les Sister Sledge, quatre germanes que van triomfar a l'època de Boney M, Supertramp i Led Zeppelin, diu així: «We are family. I got all my sisters with me. We are family. Get up everybody and sing». «Som una família. Tinc totes les meves germanes amb mi. Som una família. Que s'alci tothom i que canti». La idea, benintencionada, és fer-nos sentir que anem tots en el mateix vaixell, encomanar un sentiment d'agermanament que ens porti a ser solidaris amb els altres davant l'obstacle més gran a què ha hagut de fer front la humanitat sencera en molts anys. Vist com ens comportem en general, potser la cançó més adequada seria una altra. S'accepten propostes.