Mossèn Antoni M. Alcover i el Miracle

El 14 de setembre del 1963, el papa Pau VI adreçà a l'abat Gabriel M. Brasó aquestes paraules: «L'Església espera de Montserrat que tingui cura especialment dels intel·lectuals. Que els mateixos monjos cultivin la ciència i siguin homes de cultura». I perquè els monestirs són espais de pregària i d'estudi, el P. Conrad Aixelà, del Miracle, col·laborà amb mossèn Antoni M. Alcover, autor del Diccionari Català-Valencià-Balear.

En relació amb la forma dialectal d'Anglerill, Palà de Coma i Solsona, mossèn Alcover agraí al P. Aixelà, «benedictí del Miracle», que l'hagués informat sobre el mot «Call», que, com informava el P. Aixelà, és «la gangaia o tascó prim de ferro que posen en el cap del mànec dins l'ull de la destral, mall o magall perquè el mànec no surta de l'ull, sinó que hi estiga fort».

El P. Aixelà informà mossèn Alcover que «la gangaia o tascó prim de ferro, també s'anomena 'gaspa' en aqueixes viles, i especialment a Torrescassana, veïnat de sullà».

Mossèn Alcover agraí de nou al mateix monjo, «el nostre ardit col·laborador i amic benvolgut, lo Rt. P. Conrad Aixelà, de l'Orde de Sant Benet», que «pot garantir-nos» que «és ben viu el 'tomar', equivalent de copsar dins la comarca solsonina del monestir del Miracle, a on caplleva el P. Aixelà i ens afegeix això: Tenim un postulant de Castelladral, qui amb tota naturalitat usa com en el seu poble el mot toma-ceres = uns platerets de sota els ciris per copsar la cera que en regala».

I encara, pel que feia a les «notes dialectals de la Regió de Solsona», mossèn Alcover escrivia: «El Rt. P. Conrad Aixelà ens comunica que en aquella regió usen el mot 'Xampat', adjectiu que s'aplica a una persona per expressar que és molt alegre, tranquil, ben eixerit, i també l'apliquen an el temps, per dir que fa un dia ben clar i estitllat». Finalment el P. Conrad Aixelà feia saber a mossèn Alcover el mot «Burnar», així: «D'un noi que, ademés de xampat, té molts de jocs i va molt enjogassat, diuen que burna, que sol burnar, que és burnerat». I el P. Aixelà acabava la seva nota: «¿Serà això l'antic verb bornar, trescar pel born, exercitar-se en els jocs militars de born, que demanaven molt de moviment?».

Per al seu treball lingüístic, mossèn Alcover va fer diverses excursions per la nostra terra: l'agost i setembre del 1906 a la Seu d'Urgell, Puigcerdà. Martinet, Manresa, Berga, Sant Llorenç de Morunys, Bagà i la Pobla de Lillet. El 1918 Igualada i Ponts. Del 3 al 7 de maig del 1920, ara fa cent anys, mossèn Alcover visità Bellpuig i Cervera. El 1921 Pradell i Solsona i finalment el 1923 «fonc per repetir l'escorcoll que hi férem l'any 1920».

Pel seu interès per la llengua, el 3 de febrer del 1912 el P. Conrad Aixelà envià una targeta postal a mossèn Alcover, on li deia que al Miracle hi havia «un llenguatge que m'enamora».

El 1918 el P. Conrad demanà a mossèn Alcover que volgués «honorar-nos amb vostra presencia», on el Miracle el sorprendrà «de veres» i on la «Comunitat y la petita Colonia estiuenca ne restarán molt agradats de vostra visita».