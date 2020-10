Les sirenes ja no canten; udolen

Ja no canten les sirenes. Enrere van quedar Ulisses, l'advertència de Circe i Euríloc i Perímedes amar-rant el seu capità al pal de la nau. Les sirenes ja no canten; ara udolen. Hi va haver un temps en què encisaven els marins amb les seves melodies. Però en aquesta era temorosa, acrítica i infantilitzada, en aquests dies de fanatisme cec no hi ha lloc per a romanços. S'imposa l'udol. Com més aspre i ronc, més eficaç. Que antic has quedat, Homer.

Les dades ofereixen un refugi davant l'embat pertorbador dels udols. Les dades són sagrades. Espanya, epicentre europeu de la segona onada de la pandèmia, comptabilitza ja gairebé 34.000 morts per la covid (bastants més, segons càlculs no oficials), gairebé un milió de contagiats, una pressió hospitalària que s'acosta al 10% dels llits de planta i el 20% dels d'uci.

El cataclisme econòmic enfonsarà aquest any el PIB al voltant del 12,8% (va caure el 18,5% en el segon trimestre, el 22,1% en taxa interanual). L'atur ha devorat en un any uns 800.000 treballadors i la fallida, 42.000 empreses. Això, sense comptar 1,2 milions de treballadors a l'atur temporal (erto), una xifra que va en augment després de les noves ordres de tancament dels bars i restaurants. La pobresa galopa. Plor i ràbia en els desnonaments i cues mudes davant els menjadors de beneficència. Una societat depauperada.

Les dades són les cordes que ens poden salvar de l'udol embogidor de les sirenes. Convé memoritzar-les o tenir-les a mà per sobreposar-se al fragor al·lucinogen de batalles polítiques oportunistes, avantatgistes o directament espúries. 34.000 morts mereixen, exigeixen un mínim d'unitat política per fer front a la catàstrofe sanitària i econòmica, per armar uns Pressupostos de combat, per idear i impulsar un renaixement industrial mereixedor del fons solidari de la UE. No hi haurà examen de repesca a Brussel·les. Però en comptes d'això, el que obtenen les víctimes de la pandèmia són escomeses furioses a la recerca de dreceres cap al poder perdut a les urnes. 34.000 morts mereixen decòrum. Tant i tan poc.