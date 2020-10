Per què la culpa és dels que manen

Es discuteix si el rebrot epidèmic és culpa dels governants ineptes o dels ciutadans irresponsables, però la resposta és molt clara: és dels governants perquè no pot ser en cap cas dels ciutadans, i no a causa de raons polítiques o socials, sinó filosòfiques: la ciutadania no pot estar equivocada perquè ella és la font darrera de la raó.



La Il·lustració ens va ensenyar l'autonomia de l'ésser humà i que la raó, la justícia, la veritat, tots aquests conceptes de referència, no provenien d'una llunyana divinitat a través dels seus sacerdots, ni d'una no menys llu-nyana reialesa a través dels seus funcionaris, sinó de cadascun de nosaltres i, en allò que toca a la vida comunitària, del conjunt de tots nosaltres, el demos que no és tan sols la juxtaposició dels empadronats sinó també la interacció en societat. Ja abans, però, tant enllà com a la Grècia clàssica, els sofistes –tan maltractats– ens havien ensenyat alguna cosa semblant, expressada en la frase «l'home és la mesura de totes les coses», que no parla de colzes i polzades, sinó de la convicció que la mesura humana, l'aplicació del seu criteri, és la que defineix el que està bé i el que està malament. No cal dir que els pensadors religiosos s'han abraonat durant segles contra aquesta irreverència, però les democràcies modernes s'hi han anat decantant, i avui s'admet que el consens social és la font de la raó política, així com de la justícia que «emana del poble», i fins i tot de la veritat per als que no la cerquen en revelacions d'una o altra mena.



I si el poble, la societat, la ciutadania, és la font de la raó, la conclusió lògica és que no pot equivocar-se en les seves actuacions, ja que allò que fa és raonable per definició, pel fet mateix que és ella la generadora de tota raonabilitat. I per tant, la ciutadania no pot ser culpable de decisions errònies en tema del coronavirus, i en conseqüència han de ser els governants els qui han actuat malament. Ara bé: els governants ho són perquè els va elegir una ciutadania que no s'equivoca, i per tant la seva elecció va ser encertada; ergo, quan s'equivoquen ho fan amb tota la raó. Els ho podem retreure?