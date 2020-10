Especulacions

El Govern de la Generalitat va afegir ahir una mica més de confusió a la gestió de la covid. El conseller de Treball, Chakir el Homrani, va apel·lar a un document pactat entre sindicats i empresaris per llançar la idea que les empreses estan obligades a aplicar el teletreball tant com sigui possible i, si no ho fan, poden ser sancionades. Ni és així ni el Govern podria ordenar-ho. Tot seguit, va ser corregit pel seu mateix Govern, a través d'una consellera del partit independentista rival. La patinada del conseller s'afegeix a un estat general d'una certa confusió causada per l'acumulació de mesures hipotètiques. És cor-recte advertir la ciutadania que la situació és prou greu per no descartar cap mesura, per contundent que sigui, però, tot seguit, caldria advertir que algunes coses no són factibles amb la llei a la mà. Especular amb mesures que no es poden aplicar sense autoritzacions judicials o sense l'aprovació del Congrés no té sentit. Qualsevol intervenció d'un alt responsable hauria de ser precisa, detallada i rigorosa, i hauria d'incloure pros, contres, arguments i procediments necessaris. Altrament, vivim en un guirigall.