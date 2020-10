Rússia és culpable. La prova és una conversa telefònica d'un exdirigent de CDC que coneixia uns russos amb molta terra a l'Havana. L'esmentat, Víctor Ter-radellas, afirmava haver explicat al president Puigdemont que Putin donaria suport a la independència de Catalunya si aquesta reconeixia l'annexió de Crimea. I que li enviaria deu mil soldats. Si els francesos que el 1823 van ajudar Felip VII a restaurar l'absolutisme foren coneguts com «els cent mil fills de Sant Lluís», als russos els podrien anomenar «els deu mil fills de Sant Jordi», patró compartit de totes dues terres. Es veu que Terradellas va dir al superllauner Xavier Vendrell que Puigdemont «es va cagar a les calces» davant l'oferta, però seria més creïble que li hagués suggerit una visita al psiquiatre. Encara sort que el Kremlin s'ho ha agafat amb humor («al nombre de soldats hi falten dos zeros», ha piulat l'ambaixada), perquè es podia haver desfermat un conflicte diplomàtic. Els motius del jutge per atorgar veracitat a la pel·lícula, ell els deu saber. L'operació policial, per cert, s'ha batejat amb el nom de Volhov, que és el d'una batalla en terres russes on va lluitar la División Azul, aportació de Franco als exèrcits de Hitler quan era sant i senya el lema «Rússia és culpable». De què? De tot: de la guerra espanyola, de la mundial i de la decadència d'Occident. Ho va dir Serrano Suñer, el més feixista dels dirigents franquistes: «L'extermini de Rússia és una exigència de la història i del pervindre d'Europa». Això ja ho vam explicar en aquesta secció, però l'actualitat convida a tornar-hi. I és que Rússia sempre va a la seva (com tothom); Putin vol una Europa feble per ser més fort, i desestabilitzar Espanya via Catalunya contribuiria a aquest objectiu. Que, per cert, també és l'objectiu de Donald Trump i Boris Johnson. Si els investigadors insisteixen segur que descobriran una obscura trama de la CIA. O una de britànica dirigida per un tal Bond, James Bond.



Però compte, poca broma: segons el Codi Penal, la simple «proposició» a una «potència estrangera» perquè enviï soldats contra Espanya pot ser considerada un delicte de traïció, castigat amb presó.