Millor era possible

El Govern de la Generalitat va anunciar ahir mesures importants de limitació de moviments i d'activitat, que s'afegeixen a les ja vigents. En la pràctica, ens situem en una versió suau del confinament total. Les xifres de la pandèmia i l'ocupació dels hospitals ho aconsellen, i segurament no hi deu haver alternativa. Els ciutadans hauran de col·laborar en l'aplicació de les mesures si no es vol que el virus afecti encara més profundament la vida social i econòmica. Tanmateix, cal fer notar que l'evolució de les xifres feia previsible aquesta situació ja fa alguns dies, i que tancar-ho tot amb mig dia d'antelació genera un trasbals innecessari, crea sensació d'improvisació i desincentiva l'adhesió dels ciutadans a la gran tasca col·lectiva que és la pandèmia. Les administracions s'estan acostumant durant aquesta crisi a agafar els ciutadans per sorpresa, cosa que genera perjudicis econòmics objectius i trasbalsos personals importants. Anunciar la decisió un dia abans i donar una mica més de marge era possible tant aquesta vegada com les anteriors. Aplicar les decisions ràpidament però sense tanta precipitació hauria fet una diferència important.